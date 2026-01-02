logo pulso
Detienen a acusado de abuso sexual contra menor

El acusado fue localizado en Nuevo Laredo y trasladado a SLP para enfrentar cargos.

Por Redacción

Enero 02, 2026 12:04 p.m.
A
Detienen a acusado de abuso sexual contra menor

Rodrigo "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en agravio de una persona menor de edad, por hechos denunciados en San Luis Potosí.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada en Nuevo Laredo, mediante un convenio de colaboración entre autoridades de ambas entidades.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en un domicilio particular durante una reunión, donde el imputado presuntamente cometió la agresión sexual. Tras la denuncia, se integró la carpeta de investigación y un juez autorizó el mandamiento judicial.

Luego de su captura, el imputado fue trasladado a San Luis Potosí, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso penal.

