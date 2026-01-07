Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

Agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvieron a Guillermo "N", señalado como probable responsable del robo a un centro de distribución de productos cárnicos en la capital potosina.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2025 en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Industrial San Luis, donde el imputado habría arribado en compañía de otros sujetos. De acuerdo con las investigaciones, los presuntos responsables sustrajeron alrededor de 800 mil pesos en efectivo, que se encontraban dentro de una caja de seguridad.

Durante el asalto, choferes y empleados del centro de distribución fueron amagados con armas de fuego, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Tras labores de investigación, elementos de la Policía de Investigación ubicaron y detuvieron al señalado en la colonia Simón Díaz. El detenido será presentado ante un Juez de control, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para identificar y localizar a más personas involucradas en este hecho delictivo.