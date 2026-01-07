logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

Asalto dejó un botín cercano a 800 mil pesos.

Por Redacción

Enero 07, 2026 05:18 p.m.
A
Robo en Zona Industrial.

Robo en Zona Industrial.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvieron a Guillermo "N", señalado como probable responsable del robo a un centro de distribución de productos cárnicos en la capital potosina.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2025 en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Industrial San Luis, donde el imputado habría arribado en compañía de otros sujetos. De acuerdo con las investigaciones, los presuntos responsables sustrajeron alrededor de 800 mil pesos en efectivo, que se encontraban dentro de una caja de seguridad.

Durante el asalto, choferes y empleados del centro de distribución fueron amagados con armas de fuego, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Tras labores de investigación, elementos de la Policía de Investigación ubicaron y detuvieron al señalado en la colonia Simón Díaz. El detenido será presentado ante un Juez de control, quien definirá su situación jurídica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para identificar y localizar a más personas involucradas en este hecho delictivo.

LEA TAMBIÉN

FGE abre indagatoria por ataque a un autobús en la Huasteca

García Cázares detalló que el incidente se registró la tarde del domingo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial
Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

Detienen a implicado en robo millonario en Zona Industrial

SLP

Redacción

Asalto dejó un botín cercano a 800 mil pesos.

Padre e hija, lesionados en desigual choque
Padre e hija, lesionados en desigual choque

Padre e hija, lesionados en desigual choque

SLP

Huasteca Hoy

El accidente habría sido ocasionado por una mujer policía

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga
Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

Hallan muerto a chofer dentro de camión de carga

SLP

Redacción

Los hechos, en la carretera a Rioverde, cerca de Colinas del Parque

Apresan a 4 hombres por violencia familiar
Apresan a 4 hombres por violencia familiar

Apresan a 4 hombres por violencia familiar

SLP

Redacción