Detienen a tres "narcos" con droga y armados
Dos fueron detectados en Santa María del Río y el otro en Villa de Ramos
Las labores de seguridad y vigilancia desplegadas por la Guardia Civil Estatal en distintos puntos del Estado, derivaron en la detención de tres presuntos narcomenudistas, así como en el aseguramiento de droga y vehículos, como parte de las acciones para combatir hechos delictivos.
Uno de los hechos ocurrió en el municipio de Santa María del Río, donde agentes estatales detuvieron a Mariano "N" de 58 años y Martín "N" de 27 años, quienes presuntamente operaban como distribuidores de droga para un grupo criminal, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal", marihuana, un arma, cartuchos, un cargador y una camioneta.
En una segunda acción realizada en Villa de Ramos, la GCE detuvo a Rubén "N" de 41 años, luego de asegurarle dos dosis de "cristal", un arma de fuego, un cargador y una camioneta.
Aparentemente los individuos se dedican a la venta de droga al menudeo en sus respectivas zonas y fueron detectados cuando se desplazaban a bordo de las camionetas.
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Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se les defina su situación legal, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de fortalecer los operativos para impulsar mayor seguridad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
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