Vuelca tráiler en la carretera a México

Al transitar sobre la carretera México, un tráiler sufrió aparatosa volcadura a la altura de la comunidad de Texas, en Santa María del Río, en donde por suerte no hubo lesionados aunque el tráfico se volvió extremadamente lento a causa del hecho.

Fue la madrugada de este jueves cuando el de este sábado cuando el tráiler y con remolque tipo caja, se desplazaba sobre la carretera México en dirección al municipio de Santa María del Río.

Fue al pasar el entronque de Villa de Reyes, a la altura de la entrada a la comunidad de Texas, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma la pesada unidad terminó sobre uno de sus costados, obstruyendo los carriles en dirección a Querétaro de esa transitada avenida.

A causa del hecho el tráfico estuvo paralizado hasta que elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron al lugar para proceder al retiro del tráiler, para ello se utilizaron grúas particulares y finalmente quedó depositado en una pensión.

Afortunadamente no se registraron personas heridas en este hecho y la empresa propietaria del tráiler sería cargo de los daños que presentó el mismo durante el percance.