logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca tráiler en la carretera a México

Por Redacción

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca tráiler en la carretera a México

Al transitar sobre la carretera México, un tráiler sufrió aparatosa volcadura a la altura de la comunidad de Texas, en Santa María del Río, en donde por suerte no hubo lesionados aunque el tráfico se volvió extremadamente lento a causa del hecho.

Fue la madrugada de este jueves cuando el de este sábado cuando el tráiler y con remolque tipo caja, se desplazaba sobre la carretera México en dirección al municipio de Santa María del Río.

Fue al pasar el entronque de Villa de Reyes, a la altura de la entrada a la comunidad de Texas, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma la pesada unidad terminó sobre uno de sus costados, obstruyendo los carriles en dirección a Querétaro de esa transitada avenida.

A causa del hecho el tráfico estuvo paralizado hasta que elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron al lugar para proceder al retiro del tráiler, para ello se utilizaron grúas particulares y finalmente quedó depositado en una pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afortunadamente no se registraron personas heridas en este hecho y la empresa propietaria del tráiler sería cargo de los daños que presentó el mismo durante el percance.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tres mujeres pierden la vida en fuerte accidente
Tres mujeres pierden la vida en fuerte accidente

Tres mujeres pierden la vida en fuerte accidente

SLP

Redacción

Chocaron dos autos en el Blvr. Españita, a la altura del fraccionamiento del mismo nombre

Vuelca tráiler en la carretera a México
Vuelca tráiler en la carretera a México

Vuelca tráiler en la carretera a México

SLP

Redacción

Recuperan cuatro vehículos robados
Recuperan cuatro vehículos robados

Recuperan cuatro vehículos robados

SLP

Redacción

Capturan a presuntos “narcos”, dos traían arma
Capturan a presuntos “narcos”, dos traían arma

Capturan a presuntos “narcos”, dos traían arma

SLP

Redacción