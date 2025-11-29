logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Necesaria una policía federal civil: Galindo

Por Rolando Morales

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Necesaria una policía federal civil: Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, sostuvo que México necesita retomar un modelo de corporación federal civil dedicada a la seguridad en carreteras y a tareas especializadas, ante el incremento de asaltos y la falta de vigilancia en la red federal.

Galindo señaló que el país carece actualmente de una instancia policial civil de carácter federal, situación que no ocurre en el resto de América Latina, y consideró indispensable reconstruir ese esquema, cualquiera que sea su nombre. 

Recordó que la extinta Policía Federal tenía bajo su responsabilidad operaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras, además del patrullaje carretero.

Aunque reconoció el trabajo de la Guardia Nacional, destacó que su operación requiere un alto nivel de especialización: “Para vigilar una carretera federal, un policía debe dominar 36 normas distintas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


No es solo patrullar o abanderar accidentes”, apuntó.

El alcalde también llamó a reactivar los mecanismos de coordinación entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, como la antigua Conferencia Nacional de Procuradores. 

Dijo que este tipo de espacios eran fundamentales para unificar criterios de investigación y persecución de delitos, y que su restablecimiento ayudaría a fortalecer la seguridad a nivel nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP
Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos
Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

SLP

Samuel Moreno

Patricia Aradillas Aradillas adelanta cambios en la dirección de Villa de Pozos.

Cambia de CEO BMW Group México
Cambia de CEO BMW Group México

Cambia de CEO BMW Group México

SLP

Martín Rodríguez

Klaus von Moltke suplirá a Harald Gottsche, responsable de la transición a la electromovilidad

Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales
Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

SLP

Ana Paula Vázquez

Justifica Sara Rocha Medina recursos extras para el 2026