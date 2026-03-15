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Dos jóvenes mueren tras derrape de motocicleta en Soledad

Elementos de la Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron las primeras diligencias.

Por Redacción

Marzo 15, 2026 12:20 p.m.
A
Dos jóvenes mueren tras derrape de motocicleta en Soledad

Dos jóvenes perdieron la vida y un menor de 9 años resultó lesionado tras derrapar la motocicleta en la que viajaban sobre la avenida Bella Vista, en la colonia Las Adas, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El reporte se registró antes de las 11:00 de la mañana, cuando los dos jóvenes y el menor circulaban a exceso de velocidad por la avenida Bella Vista. Se presume que eran perseguidos por policías en motocicleta; al llegar a la calle Manzanillo perdieron el control hacia su izquierda, chocaron contra varios árboles y la motocicleta derrapó varios metros, quedando finalmente impactada en la parte posterior de una camioneta Nissan color blanco.

El menor quedó seriamente lesionado y fue trasladado para su atención médica.

En el sitio quedaron los cuerpos de los dos jóvenes.

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Elementos de la Guardia Civil del Estado aseguraron la zona y, como primeros respondientes, iniciaron las primeras diligencias.

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