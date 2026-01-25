Dos lesionados tras choque entre moto y auto

Dos personas resultaron lesionadas la noche de este sábado, luego de un choque entre una motocicleta y un automóvilregistrado sobre avenida Himno Nacional, con dirección al poniente de la ciudad.

El reporte fue atendido después de las 21:00 horas, cuando un automóvil Nissan Sentra que circulaba rumbo a Morales cortó la circulación al intentar incorporarse a un retorno ubicado en el tramo del Andador A y Antonio Viña Señor, impactando a una motocicleta Suzuki color azul.

Tras el percance, un hombre y una mujer que viajaban en la motocicleta resultaron lesionados. Paramédicos acudieron al sitio y los trasladaron al Hospital Central para su valoración y atención médica.

LEA TAMBIÉN Se queda dormido y causa accidente en Barrio de Tequis El conductor dañó tres vehículos e intentó fugarse

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar también arribaron peritos de la SSPC Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.