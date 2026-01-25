Dos lesionados tras choque entre moto y auto
El accidente ocurrió en Himno Nacional.
Dos personas resultaron lesionadas la noche de este sábado, luego de un choque entre una motocicleta y un automóvilregistrado sobre avenida Himno Nacional, con dirección al poniente de la ciudad.
El reporte fue atendido después de las 21:00 horas, cuando un automóvil Nissan Sentra que circulaba rumbo a Morales cortó la circulación al intentar incorporarse a un retorno ubicado en el tramo del Andador A y Antonio Viña Señor, impactando a una motocicleta Suzuki color azul.
Tras el percance, un hombre y una mujer que viajaban en la motocicleta resultaron lesionados. Paramédicos acudieron al sitio y los trasladaron al Hospital Central para su valoración y atención médica.
Al lugar también arribaron peritos de la SSPC Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
