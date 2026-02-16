logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

Fotogalería

AÑO NUEVO CHINO EN SAN LUIS POTOSÍ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Elemento de la GN agrede a su familia en Ciudad Valles

Sus padres resultaron lesionados; el presunto responsable huyó tras el ataque

Por Huasteca Hoy

Febrero 16, 2026 08:02 a.m.
A
Elemento de la GN agrede a su familia en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.– Un hombre identificado por vecinos como elemento de la Guardia Nacional habría agredido físicamente a varios integrantes de su familia la noche del domingo en el ejido El Abra.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Adela, de 63 años, y a su esposo Humberto, quienes presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo. Ambos señalaron que el agresor fue su propio hijo.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto también golpeó a su esposa y a su hijo adolescente, aunque ellos no requirieron traslado médico.

La familia reside en el ejido La Raya. Según vecinos, el presunto responsable está asignado a la ciudad de San Luis Potosí, pero se encontraba de descanso cuando ocurrieron los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se presume que, bajo los influjos del alcohol, el hombre se tornó violento y atacó a sus familiares, para después darse a la fuga.

Al lugar acudieron además oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes recabaron información y elaborarían el informe correspondiente para la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que daría seguimiento legal al caso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos
Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos

Arde el Panalillo; fin de semana con varios incendios en Pozos

SLP

Redacción

Uno de los siniestros forestales afectó 40 hectáreas

Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños
Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños

Explosión en lavandería de Villa de Pozos; sólo daños

SLP

Redacción

El estallido por acumulación de gas ocurrió la noche del domingo

Vuelca vehículo en avenida San Pedro
Vuelca vehículo en avenida San Pedro

Vuelca vehículo en avenida San Pedro

SLP

Redacción

El percance ocurrió casi esquina con avenida Libertad, en la colonia San Francisco

Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye
Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye

Conductor choca dos autos estacionados en Cactus y huye

SLP

Redacción

La fascia y matrícula quedaron en el lugar, tras el impacto