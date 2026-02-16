Elemento de la GN agrede a su familia en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.– Un hombre identificado por vecinos como elemento de la Guardia Nacional habría agredido físicamente a varios integrantes de su familia la noche del domingo en el ejido El Abra.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Adela, de 63 años, y a su esposo Humberto, quienes presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo. Ambos señalaron que el agresor fue su propio hijo.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto también golpeó a su esposa y a su hijo adolescente, aunque ellos no requirieron traslado médico.

La familia reside en el ejido La Raya. Según vecinos, el presunto responsable está asignado a la ciudad de San Luis Potosí, pero se encontraba de descanso cuando ocurrieron los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se presume que, bajo los influjos del alcohol, el hombre se tornó violento y atacó a sus familiares, para después darse a la fuga.

Al lugar acudieron además oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes recabaron información y elaborarían el informe correspondiente para la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que daría seguimiento legal al caso.