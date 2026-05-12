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Seguridad

Encierran a sujetos por agredir a familiares

Por Redacción

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Encierran a sujetos por agredir a familiares

Como resultado de la atención a reportes ciudadanos, oficiales de Guardia Municipal de la Policía Municipal capitalina detuvieron a tres sujetos por familiar.

La primera intervención se suscitó en la colonia Bellas Lomas, cuando una mujer de 25 años solicitó la intervención de agentes municipales y mencionó que su expareja la había agredido, siendo detenido entonces Rubén "N" de 27 años.

En un segundo hecho, también en la colonia Bellas Lomas, un adolescente de 17 años solicitó apoyo, ya que su hermano mayor se había puesto agresivo con él, su hermano y su mamá, por lo que se arrestó a José "N" de 23 años.

La tercera intervención fue en la colonia El Paseo, una mujer solicitó el auxilio policial luego de que una persona identificada como José "N" de 49 años, la agrediera físicamente y le realizara tocamientos, motivo por el que solicitó proceder legalmente y los agentes policiales procedieron a su detención. 

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