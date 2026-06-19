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Es capturado un vendedor de drogas en Villa de Ramos

Por Redacción

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Es capturado un vendedor de drogas en Villa de Ramos
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      Luego de operativos de inteligencia, la Guardia Civil Estatal detuvo en Villa de Ramos a Edgar "N", de 20 años de edad, un supuesto distribuidor de drogas. A bordo de una motocicleta, los oficiales detuvieron al señalado y en la revisión le encontraron múltiples dosis de cristal y marihuana, sustancias que le fueron aseguradas, así como su vehículo.

      En otra acción, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y como parte de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), en el municipio de El Naranjo se localizó una camioneta en aparente estado de abandono, en cuyo interior se encontraron 15 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

      Tanto la persona detenida como los indicios y la unidad asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene operativos permanentes y acciones para fortalecer la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.

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