Explosión por pirotecnia en iglesia de Mexquitic deja un muerto

Una explosión provocada por pirotecnia durante una festividad religiosa en Mexquitic de Carmona dejó una persona sin vida y al menos seis lesionados, además de daños en la fachada de un templo.

El incidente ocurrió en la iglesia de San José de Contreras, donde, según reportes de emergencia, parte de la pirotecnia ingresó al recinto y detonó, generando una fuerte explosión.

La víctima fue identificada como Armando N., de aproximadamente 40 años, integrante de la banda musical Cerro Prieto. En el lugar también se reportaron seis personas con diversas lesiones, quienes fueron trasladadas a hospitales, algunas por medios particulares.

Autoridades acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del incidente.

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Tragedia por pirotecnia en templo