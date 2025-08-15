logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece conductor tras impactar en muro

El vehículo que conducía se estrella contra un muro de concreto

Por Redacción

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece conductor tras impactar en muro

CIUDAD VALLES.- Un contador público residente de esta ciudad perdió la vida la tarde de este jueves, luego de que el vehículo que conducía se estrellara contra un muro de concreto en el libramiento poniente.

El percance ocurrió en el kilómetro 1 de dicha vía, entre la comandancia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el puente Cascabel.

De acuerdo con fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Adelfo R., vecino de la colonia Hidalgo, quien conducía un Nissan Versa gris, modelo reciente. Presuntamente se desplazaba con dirección del Antiguo Basurero hacia la carretera libre Valles–Rioverde cuando, por causas aún desconocidas, perdió el control del volante, salió del camino y se impactó contra el muro.

Automovilistas que pasaban por el lugar notificaron el accidente a los oficiales de guardia en el acceso de la Policía Municipal. Los elementos acudieron de inmediato y hallaron al conductor inconsciente, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Al llegar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura en avenida Chapultepec deja una persona herida
Volcadura en avenida Chapultepec deja una persona herida

Volcadura en avenida Chapultepec deja una persona herida

SLP

PULSO

Los hechos, cerca de las 11:00 horas del jueves, a la altura de Villas del Pedregal

Conductor choca contra árbol y poste en Ciudad Valles... y escapa a pie
Conductor choca contra árbol y poste en Ciudad Valles... y escapa a pie

Conductor choca contra árbol y poste en Ciudad Valles... y escapa a pie

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo quedó destrozado tras el impacto en la colonia Vista Hermosa; autoridades lo aseguraron y lo turnaron a la Fiscalía

Presunto abigeo ya se encuentra en el Penal
Presunto abigeo ya se encuentra en el Penal

Presunto abigeo ya se encuentra en el Penal

SLP

Redacción

Fallece conductor tras impactar en muro
Fallece conductor tras impactar en muro

Fallece conductor tras impactar en muro

SLP

Redacción

El vehículo que conducía se estrella contra un muro de concreto