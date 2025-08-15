logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH

Por Carmen Hernández

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH

RIOVERDE.- En lo que va del año se han recibido 37 quejas ante la Coordinación  Estatal de Derechos Humanos, la mayoría son en contra elementos de la Guardia Civil del Estado y Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández, por lo que son las instituciones de seguridad que más actos de abuso llegan a cometer. La titular de la CEDH María Isabel Jasso, refiere que las oficinas regionales se encuentran ubicadas en la calle Moctezuma 203, en el municipio de Ciudad Fernández. 

En lo que va del año se han recibido 37 quejas contra agentes de la Guardia Civil del Estado y Policía Municipal de Ciudad Fernández, por abusos que cometen en contra de la población.  Las causas son por detención arbitraria y maltrato durante la aprehensión. 

En cuanto a la Fiscalía, hay quejas por dilación, por lo que se apoya con revisar la carpeta. Se le invita a la población en general para que pierda el miedo y denuncie cualquier abuso del que sea objeto por parte de algún agente, no pasa nada, no pueden callarse, pueden acudir a formalizar su denuncia que se atenderá y dará seguimiento para esclarecer los hechos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH
Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH

Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH

SLP

Carmen Hernández

Inauguran la Feria Regional del Libro
Inauguran la Feria Regional del Libro

Inauguran la Feria Regional del Libro

SLP

Jesús Vázquez

Promueve Inpojuve cursos de manejo
Promueve Inpojuve cursos de manejo

Promueve Inpojuve cursos de manejo

SLP

Redacción

Rescatan Bomberos mascota de un pozo
Rescatan Bomberos mascota de un pozo

Rescatan Bomberos mascota de un pozo

SLP

Carmen Hernández