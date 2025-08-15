Agentes policiacos, los más denunciados por abusos: CEDH

RIOVERDE.- En lo que va del año se han recibido 37 quejas ante la Coordinación Estatal de Derechos Humanos, la mayoría son en contra elementos de la Guardia Civil del Estado y Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández, por lo que son las instituciones de seguridad que más actos de abuso llegan a cometer. La titular de la CEDH María Isabel Jasso, refiere que las oficinas regionales se encuentran ubicadas en la calle Moctezuma 203, en el municipio de Ciudad Fernández.

En cuanto a la Fiscalía, hay quejas por dilación, por lo que se apoya con revisar la carpeta. Se le invita a la población en general para que pierda el miedo y denuncie cualquier abuso del que sea objeto por parte de algún agente, no pasa nada, no pueden callarse, pueden acudir a formalizar su denuncia que se atenderá y dará seguimiento para esclarecer los hechos.