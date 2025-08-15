Fallece contador en accidente automovilístico

logo pulso
El vehículo que conducía se estrella contra un muro de concreto

Por Redacción

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Un contador público residente de esta ciudad perdió la vida la tarde de este jueves, luego de que el vehículo que conducía se estrellara contra un muro de concreto en el libramiento poniente.

El percance ocurrió en el kilómetro 1 de dicha vía, entre la comandancia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el puente Cascabel.

De acuerdo con fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Adelfo R., vecino de la colonia Hidalgo, quien conducía un Nissan Versa gris, modelo reciente. Presuntamente se desplazaba con dirección del Antiguo Basurero hacia la carretera libre Valles–Rioverde cuando, por causas aún desconocidas, perdió el control del volante, salió del camino y se impactó contra el muro.

Automovilistas que pasaban por el lugar notificaron el accidente a los oficiales de guardia en el acceso de la Policía Municipal. Los elementos acudieron de inmediato y hallaron al conductor inconsciente, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Al llegar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

