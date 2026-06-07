Fallece estudiante en un accidente, en Santa María

SANTA MARÍA DEL RÍO.- Un joven estudiante de Ingeniería perdió la vida de manera trágica, luego de que la camioneta en que viajaba chocara contra un poste y un barandal de una jardinera del Monumento a la Madre, en calles de la zona centro de ese municipio.

Según trascendió, el infortunado al parecer andaba en compañía de sus amigos, los cuales luego del accidente se dieron a la fuga en la misma camioneta dejando tirado el cuerpo en el lugar.

El ahora occiso fue identificado como José Manuel de la Cruz, quien estudiaba la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Educem campus Santa María del Río.

Fue la madrugada de este domingo, cuando se reportó a las autoridades que una camioneta había chocado contra el barandal de la jardinera del Monumento a la Madre, ubicado en las calles de Primo Feliciano Velázquez y Alberto Carrera Torres, por la salida hacia la carretera a México.

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En el impacto, la camioneta, de la que no se informaron sus características, también se impactó contra un poste de telefonía, al que derrumbó por completo al igual que una señalética.

A causa del hecho, el estudiante sufrió múltiples lesiones en todo el cuerpo y tuvo una muerte casi inmediata, cuando llegaron los paramédicos a atenderlo se percataron que ya nada había por hacer.

Elementos de la Policía Municipal de Santa María llegaron al lugar como primeros respondientes pero ya los acompañantes del ahora occiso se habían retirado a bordo de la misma camioneta, dejando en el lugar el cuerpo y los múltiples daños causados tanto al barandal como al poste de madera.

Los agentes policiales procedieron a acordonar el área del accidente y canalizaron el tráfico hacia las calles aledañas, posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura correspondiente.

Las investigaciones del accidente ya fueron iniciadas por parte de la Fiscalía, a fin de encontrar a los acompañantes del joven estudiante y deslindar responsabilidades.