Accidente en carretera 80 involucra dos camiones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un choque de dos camiones en la carretera Guadalajara dejó dos personas con golpes.

El accidente se registró antes de las 19:00 de la tarde del viernes en la carretera 80.

Ambos vehículos circulaban con dirección al poniente, al llegar al km 29, al tomar una curva, el chofer del tráiler derrapó por piso mojado e impactó al camión proyectándolo contra el talud, ambos vehículos quedaron obstruyendo el tráfico vehicular de ambos sentidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí