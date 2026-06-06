logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Accidente en carretera 80 involucra dos camiones

Un tráiler derrapó por piso mojado y proyectó un camión contra el talud.

Por Redacción

Junio 06, 2026 12:08 p.m.
A
Accidente en carretera 80 involucra dos camiones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un choque de dos camiones en la carretera Guadalajara dejó dos personas con golpes.

      El accidente se registró antes de las 19:00 de la tarde del viernes en la carretera 80.

      Ambos vehículos circulaban con dirección al poniente, al llegar al km 29, al tomar una curva, el chofer del tráiler derrapó por piso mojado e impactó al camión proyectándolo contra el talud, ambos vehículos quedaron obstruyendo el tráfico vehicular de ambos sentidos.

       

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Accidente en carretera 80 involucra dos camiones
      Accidente en carretera 80 involucra dos camiones

      Accidente en carretera 80 involucra dos camiones

      SLP

      Redacción

      Un tráiler derrapó por piso mojado y proyectó un camión contra el talud.

      Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón
      Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón

      Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón

      SLP

      Huasteca Hoy

      Un compañero de trabajo presenció el accidente y recibió atención médica por crisis nerviosa

      Localizan a jornalero con ficha de búsqueda
      Localizan a jornalero con ficha de búsqueda

      Localizan a jornalero con ficha de búsqueda

      SLP

      Redacción

      En delegación La Pila, detienen a presunto jefe de célula criminal
      En delegación La Pila, detienen a presunto jefe de célula criminal

      En delegación La Pila, detienen a presunto jefe de célula criminal

      SLP

      Redacción

      También, en Milpillas la GCE decomisó más de dos kilos de marihuana