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Trailero aplasta un compacto en Avenida Universidad (fotos)

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del incidente vial

Por Redacción

Junio 06, 2026 01:04 p.m.
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Trailero aplasta un compacto en Avenida Universidad (fotos)
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      Sólo daños materiales se registraron en un choque de un tráiler con un vehículo compacto en avenida Universidad, a la altura de la calle Séptima en la colonia San Luis.

      El incidente se suscitó a las 08:30 de la noche del viernes.

      El conductor de un tráiler entró a la zona urbana, y al pretender dar una vuelta en "U" cambió de carril hacia su derecha para hacer una maniobra, pero le cortó la circulación al guiador de un Fiat.

      En la embestida, el automóvil casi queda volcados sobre su lado derecho, y con cuantiosos daños materiales. Afortunadamente no hay heridos. 

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      Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del incidente para el deslinde de responsabilidades. 

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