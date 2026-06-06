Ultiman a un hombre durante riña en Pavón

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En una riña, un hombre fue ultimado en la lateral de carretera 57 y la calle Esmeralda, frente a la colonia Pavón.

El hecho ocurrió a las 14:00 horas cuando reportaron el incidente. Al sitio arribaron paramédicos quienes al valorarlo lo encontraron sin signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil de Soledad aseguraron el área como primeros respondientes.

Posteriormente, policías de investigación y peritos de la FGE iniciaron con carpeta de investigación.

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