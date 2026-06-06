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Seguridad

Se ahoga una ancianita en paraje de Tamasopo

Protección Civil de Tamasopo rescató el cuerpo y Fiscalía no encontró indicios de violencia en el caso.

Por Huasteca Hoy

Junio 06, 2026 04:22 p.m.
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Se ahoga una ancianita en paraje de Tamasopo
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      Una mujer de la tercera edad fue encontrada sin vida en el río que cruza por el ejido El Chino.

      La víctima fue identificada como Columba Martínez, quien tenía 61 años de edad y era vecina del ejido antes mencionado.

      Fue este sábado, antes del mediodía, cuando una persona que se acercó al río, a la altura del paraje El Paso, descubrió que había un cuerpo humano atorado en un árbol, en medio del afluente.

      Debido a las recientes lluvias, creció el nivel del río y había mucha corriente. El testigo de inmediato hizo un reporte al Sistema de Emergencias 911.

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      Poco después arribaron elementos de Protección Civil de Tamasopo, al mando de Marco Uriel Barragán, quienes se encargaron de rescatar el cuerpo.

      Los familiares ya estaban ahí y refirieron que Columba salió de casa desde temprano, pero no supieron hacia dónde, ni tampoco habían podido localizarla. Sin embargo, les avisaron del hallazgo de un cuerpo, por eso acudieron al lugar y, una vez que fue llevado a la orilla, confirmaron que era ella.

      Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes y no encontró indicios de violencia. 

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