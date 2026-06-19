Fallece motociclista luego de estrellarse contra un mezquite
Otro que lo acompañaba resultó lesionado y paramédicos lo llevaron a hospital
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CIUDAD FERNÁNDEZ. -Dos jóvenes que viajaban en motocicleta tuvieron mortal accidente al chocar contra un mezquite en la comunidad de La Reforma, perteneciente a este municipio, uno de ellos perdió la vida ante las múltiples lesiones mientras que el otro fue llevado a un hospital en donde se reporta como delicado.
Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando los jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta por un camino vecinal que une a las comunidad des de Ojo de Agua de Solano y La Reforma, pertenecientes a Ciudad Fernández.
En determinado momento, el conductor perdió el control de la dirección y de esta forma la moto se impactó de frente contra el tronco de un mezquite ubicado a la orilla del camino, causándose los dos jóvenes fuertes lesiones.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los heridos pero por desgracia uno de ellos ya había perdido la vida a causa de las lesiones, en tanto que al otro se le llevó al Hospital Regional de Rioverde a recibir atención médica.
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El ahora occiso fue identificado con el nombre de Emilio Martínez Luna de entre 18 y 20 años de edad, mientras que el lesionado se llama Diego, ambos originarios de la comunidad La Noria, perteneciente a Ciudad Fernández.
Las autoridades acudieron al lugar del accidente para realizar el levantamiento del cuerpo, para su traslado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez que lo reclamaran ante el Ministerio Público.
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