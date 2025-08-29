logo pulso
Fotos | Trailero queda herido en accidente sobre carretera 57

Oficiales de la Guardia Nacional colaboraron en las labores de rescate del tráiler accidentado en la carretera 57.

Por Redacción

Agosto 29, 2025 10:00 a.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Un lesionado fue el saldo de una salida de camino de un tráiler en la carretera 57, a la altura del kilometro 190.

Los hechos, cerca de la 06:00 horas de este viernes, en el tramo del puente Los Lagos y el puente La Flores, en Villa de Pozos y con dirección a San Luis Potosí.

Al circular el conductor de un tráiler sobre la carretera 57, perdió el control de la unidad hacia su izquierda y salió de la cinta asfáltica para quedar, finalmente, en el desnivel que divide ambos carriles. Paramédicos atendieron el conductor que resultó con golpes diversos.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

Oficiales de la Guardia Nacional abanderaron la zona para hacer las maniobras y retirar el tráiler.

SLP

PULSO

