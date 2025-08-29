Operativos en la entidad arrojan 45 detenciones

Oficiales de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un total de 45 presuntos infractores, entre éstos uno quedó a disposición de la Fiscalía General de la República por delito federal y el resto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En seguimiento a los trabajos preventivos, enfocados en inhibir el consumo de sustancias nocivas para la salud, 35 de los detenidos fueron por presunta posesión de narcóticos; tres por portación de armas prohibidas y dos más señalados tras agredir a miembros de su familia.

Además, en seguimiento a los reportes ciudadanos, se detuvo a un conductor por probables delitos contra la seguridad vial.

En operativos preventivos, tres masculinos fueron asegurados, tras señalarlos de los presuntos delitos de daños, amenazas y por probables delitos contra servidores públicos en funciones; a su vez, dos unidades con reporte de robo, fueron aseguradas en diferentes ubicaciones.

Los operativos de la Guardia Civil Estatal continúan en toda la entidad a fin de combatir toda clase de delitos y contribuir a la paz social.