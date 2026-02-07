logo pulso
Fuego en baldío de avenida San Pedro provoca evacuación de Aurrera

Cuerpos de emergencia de Soledad y Heroico Cuerpo de Bomberos intervienen en incendio en Soledad. Evacuación preventiva realizada con éxito.

Por Pulso Online

Febrero 07, 2026 10:09 a.m.
A
Foto: Municipio de SGS

Foto: Municipio de SGS

Un aparatoso incendio en Soledad provocó la evacuación preventiva por incendio en Avenida San Pedro la noche de este viernes.

El siniestro se registró un incendio en un lote baldío sobre avenida San Pedro, a la altura de avenida Negrete, a un costado de una tienda de autoservicio (Bodega Aurrera), lo que activó de inmediato la movilización de cuerpos de emergencia de Soledad de Graciano Sánchez y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Debido a que el humo comenzaba a ingresar al establecimiento, se realizó la evacuación preventiva y ordenada de aproximadamente 80 personas, con el fin de evitar riesgos a su salud.

En la atención del incidente participaron el Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y la Guardia Civil Municipal, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y descartar cualquier riesgo adicional.

