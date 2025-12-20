Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

Un accidente en la carretera 57, justo en la cima del puente de Villa de Pozos dejó al menos dos personas heridas y fueron cuatro vehículos dañados.

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado, cuando el guiador de un automóvil Honda que circulaba sobre carretera México con dirección al distribuidor Juárez, impactó por alcance a un Mazda, proyectándolo con un vehículo Toyota y éste golpeó a un VW Pointer.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes trasladaron a dos personas para su atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.