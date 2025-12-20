logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 02:21 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Un accidente en la carretera 57, justo en la cima del puente de Villa de Pozos dejó al menos dos personas heridas y fueron cuatro vehículos dañados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: Teodoro Blanco/Pulso 

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado, cuando el guiador de un automóvil Honda que circulaba sobre carretera México con dirección al distribuidor Juárez, impactó por alcance a un Mazda, proyectándolo con un vehículo Toyota y éste golpeó a un VW Pointer. 

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes trasladaron a dos personas para su atención médica. 

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades. 

LEA TAMBIÉN

La salvan de aventarse de un puente en la ´57

Policías de Soledad intervinieron a tiempo para evitar que la mujer lo lograra

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57
Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado

¿Extorsionan desde penales en SLP?
¿Extorsionan desde penales en SLP?

¿Extorsionan desde penales en SLP?

SLP

Rubén Pacheco

Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias

Chofer estrella autobús en un tráiler sobre la Valles-Mante
Chofer estrella autobús en un tráiler sobre la Valles-Mante

Chofer estrella autobús en un tráiler sobre la Valles-Mante

SLP

Huasteca Hoy

En el accidente de la unidad de Transpais, una persona resultó lesionada