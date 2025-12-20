Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57
Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado
Un accidente en la carretera 57, justo en la cima del puente de Villa de Pozos dejó al menos dos personas heridas y fueron cuatro vehículos dañados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado, cuando el guiador de un automóvil Honda que circulaba sobre carretera México con dirección al distribuidor Juárez, impactó por alcance a un Mazda, proyectándolo con un vehículo Toyota y éste golpeó a un VW Pointer.
Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes trasladaron a dos personas para su atención médica.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.
La salvan de aventarse de un puente en la ´57
Policías de Soledad intervinieron a tiempo para evitar que la mujer lo lograra
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Galería | Trasladan a dos heridos en carambola sobre la 57
Redacción
Los hechos se suscitaron el mediodía de este sábado
¿Extorsionan desde penales en SLP?
Rubén Pacheco
Esto dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Huasteca Hoy
Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias