GCE atiende volcadura en carretera 57

Daños materiales de considerable cuantía se registraron en una volcadura de una camioneta Nissan de "caja seca" en la carretera a México (57).

El accidente fue en la cima del puente del eje 128 de la Zona Industrial, cerca de las 08:00 de la mañana.

Se señaló que el conductor de la camioneta circulaba con dirección al distribuidor Benito Juárez , pero al llegar al puente, a la camioneta le falló la suspensión y el conductor perdió el control hacia su izquierda para luego volcar y obstruir dos carriles.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos abanderaron la zona. No se reportan lesionados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí