CRISTO EN SU CORAZÓN

CRISTO EN SU CORAZÓN

GCE atiende volcadura en carretera 57

El accidente fue en la cima del puente del eje 128 de la Zona Industrial

Por PULSO

Agosto 14, 2025 09:40 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales de considerable cuantía se registraron en una volcadura de una camioneta Nissan de "caja seca" en la carretera a México (57).

El accidente fue en la cima del puente del eje 128 de la Zona Industrial, cerca de las 08:00 de la mañana.

Se señaló que el conductor de la camioneta circulaba con dirección al distribuidor Benito Juárez , pero al llegar al puente, a la camioneta le falló la suspensión y el conductor perdió el control hacia su izquierda para luego volcar y obstruir dos carriles.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos abanderaron la zona. No se reportan lesionados. 

