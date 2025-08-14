GCE atiende volcadura en carretera 57
El accidente fue en la cima del puente del eje 128 de la Zona Industrial
Daños materiales de considerable cuantía se registraron en una volcadura de una camioneta Nissan de "caja seca" en la carretera a México (57).
El accidente fue en la cima del puente del eje 128 de la Zona Industrial, cerca de las 08:00 de la mañana.
Se señaló que el conductor de la camioneta circulaba con dirección al distribuidor Benito Juárez , pero al llegar al puente, a la camioneta le falló la suspensión y el conductor perdió el control hacia su izquierda para luego volcar y obstruir dos carriles.
Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos abanderaron la zona. No se reportan lesionados.
