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Operativo sorpresa de revisión a la Policía Municipal

Personal de la GCE y de la Sedena acuden a oficinas de la dependencia

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Operativo sorpresa de revisión a la Policía Municipal
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      CIUDAD VALLES.- La Guardia Civil Estatal, acompañada de elementos del Ejército y la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones de la Policía Municipal en un operativo sorpresa de presunta revisión.

      Antes de las ocho de la mañana, elementos de la GCE en seis patrullas, así como dos más de la Secretaría de la Defensa Nacional y una más de la Guardia Nacional se concentraron en las instalaciones del C-4, a medio kilómetro de la Municipal, en el mismo Libramiento Poniente para luego arribar a las instalaciones de la policía local y formarlos a guisa de revista.

      Hasta el momento, solamente se sabe que los Municipales se encuentran concentrados en la corporación en el cambio de turno, con la ciudad sin vigilancia de parte de su fuerza pública local.

      Alrededor de las nueve de la mañana, una parte de los elementos de la GCE se retiraron, aunque seguían otros dentro de la corporación municipal y poco después se retiraron los integrantes del operativo, aparentemente sin novedad qué reportar.

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