Cómo comprar un auto usado sin poner en riesgo la vida

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CIUDAD DE

, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- En

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, comprar unpuede representar una oportunidad para ahorrar miles de pesos y acceder a vehículos de buena calidad. Sin embargo, también puede convertirse en una experiencia complicada, especialmente enentre particulares como Marketplace, donde los robos y estafas están a la orden del día.Por lo anterior, es clave realizar este tipo de adquisiciones a través de, especializados y seguros, ello con el objetivo delegales y mecánicos que no se ven a primera vista.Para conocer más sobre el tema, en Autopistas conversamos con, cofundador y director de operaciones de, una empresa mexicana enfocada en el, quien nos explicó cuáles son los principales aspectos que una persona debe revisar antes de comprar un¿Quéantes de comprar unEl mercado de los autos seminuevos es enorme; de acuerdo con, la parte informal de lay venta de vehículos usados alcanza losen; mientras que las transacciones alcanzan losSegún el especialista, lo que hace atractivo a unfrente a uno nuevo es el. Una persona puede adquirir el mismo vehículo con algunos kilómetros de más, pero a un costo más bajo, de alrededor del 40%.y legitimidadOtro aspecto al que se debe prestar atención es el. El cofundador dedestaca la importancia de revisar que no tenga, de recuperación, que esté bien emplacado y, sobre todo, checar la"Esaes clave, es decir, tú tienes que saber cómo se ha ido vendiendo el auto, ya sea de agencia a alguna empresa, de una empresa a un particular o de una agencia a un particular y que sepas bien como está esa trazabilidad", señala.Este elemento incluso evita problemas con las autoridades. "No te pueden dar una factura y decirte ya es tuyo, porque ya no es suficiente el endoso. Hay que hacer un proceso en elpara que puedas certificar esa factura y tener una".Ahora bien, sobre lossugiere verificar y validar lo siguiente:Y que lacoincida con losdel autoA largo plazo, revisar que unno tengapuede evitary la imposibilidad de realizar trámites obligatorios como elDetalles mecánicosSobre los, el experto ejemplifica querealiza un checklist de más de 300 puntos antes de vender un auto, mediante los que se revisan en qué condiciones se encuentra y otros servicios que pudo haber recibido la unidad como parte delo arreglos tras siniestros.Pero, además, recomienda a los interesados supervisar los "puntos de dolor" como la, la trasmisión, la caja, ely, en caso de tratarse de vehículos con doble tracción, el diferencial.Examinarlos todos puede ayudar a detectar si se encuentran defectuosos y hasta¿Cómo evitarde autos seminuevos?El riesgo que corren las personas al comprar autos enes muy alto.advierte que, la mayoría de dichos sitios, no están certificados ni garantizados.Aunque por suerte, hay una serie de "red flags" o señales que permiten identificar una amenaza potencial para tu dinero y hasta para tu seguridad:Que una factura no sea original, porque no se sabe de dónde viene el choche y puede ser una estafa.Incongruencia entre el kilometraje y el desgaste: un volante o unas llantas muy desgastadas no podrían concordar con un kilometraje de 20,000 km. Este tipo de detalles visuales son un indicador relevante.poco visibles, tienen que corresponder a los originales. Revísalos en la base del parabrisas, en el marco de la puerta del conductor y en losde la unidad.Finalmente, el director de operaciones desugiere visitar el) para conocer de dónde salió el auto, cuándo se emplacó o incluso si cuenta con algúnal momento de la venta.Comprar unpuede ser una; al adquirirlo en, se obtiene un medio de transporte particular con condiciones y a unaccesible.