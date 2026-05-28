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Seguridad

"Se investiga atraco de autos a tres familias en Villa Hidalgo"

El hecho delictivo fue cometido por "oportunistas" que se esconden en la serranía, dice Jesús Juárez

Por Rubén Pacheco

Mayo 28, 2026 11:13 a.m.
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Jesús Juárez Hernández/Foto: Pulso

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      Los asaltantes que despojaron a varias familias de sus vehículos en días pasados, en el municipio de Villa Hidalgo, podrían tratarse de "oportunistas" que aprovechan la ubicación geográfica de la zona serrana, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      El pasado 24 de mayo, un grupo de hombres armados despojó con violencia de sus vehículos a cinco familias en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, sin que autoridades locales intervinieran para impedirlo.

      Juárez Hernández expuso que el reporte generado por la Guardia Civil Estatal (GCE), a través del informe policial homologado (IPH), dio cuenta de tres y no de cinco, núcleos familiares afectados por los criminales.

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      El mando policial subrayó que la corporación estatal ya se encuentra en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Policía de Investigación (PDI), a fin de ubicar a los presuntos responsables de los atracos.

      Cuestionado sobre si los ladrones son originarios de la región o provienen de otros estados limítrofes, respondió que las instituciones de seguridad se encuentran en proceso de corroborar la procedencia de los atracadores.

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      Para el secretario de seguridad, no existió omisión de la policía municipal, sino que se trató de un hecho delictivo cometido por "oportunistas" que se esconden en la serranía del lugar.

      "Tenemos información de inteligencia que nos va a servir para realizar operativos (...) tenemos información y una vez que le explotemos, les podremos informar con mayor certeza. En breve les daremos resultados", adelantó el funcionario estatal.

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