Atienden caminos afectados por lluvias en la Huasteca Sur

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Junta Estatal de Caminos realiza recorridos de evaluación y trabajos emergentes en vialidades afectadas por las lluvias en la Huasteca Sur, con el objetivo de mantener la conectividad y reducir riesgos para automovilistas.

De acuerdo con la dependencia, las brigadas llevan a cabo retiro de derrumbes, limpieza de vegetación caída sobre la carpeta asfáltica, desazolve de cunetas y acciones preventivas para evitar acumulaciones de agua en laterales de caminos.

Los trabajos se realizan de manera coordinada con dependencias estatales, autoridades municipales y federales, mediante el uso de maquinaria y personal especializado para recuperar el paso en las rutas con mayores afectaciones.

La JEC informó que la ciudadanía puede reportar daños o afectaciones en caminos a través de sus redes sociales o al teléfono 444 815 35 30, extensión 124.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gallardo ofrece hasta 1 millón por información de desaparecidos