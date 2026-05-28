Atienden caminos afectados por lluvias en la Huasteca Sur
Brigadas realizan retiro de derrumbes, limpieza y desazolve en vialidades dañadas.
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La Junta Estatal de Caminos realiza recorridos de evaluación y trabajos emergentes en vialidades afectadas por las lluvias en la Huasteca Sur, con el objetivo de mantener la conectividad y reducir riesgos para automovilistas.
De acuerdo con la dependencia, las brigadas llevan a cabo retiro de derrumbes, limpieza de vegetación caída sobre la carpeta asfáltica, desazolve de cunetas y acciones preventivas para evitar acumulaciones de agua en laterales de caminos.
Los trabajos se realizan de manera coordinada con dependencias estatales, autoridades municipales y federales, mediante el uso de maquinaria y personal especializado para recuperar el paso en las rutas con mayores afectaciones.
La JEC informó que la ciudadanía puede reportar daños o afectaciones en caminos a través de sus redes sociales o al teléfono 444 815 35 30, extensión 124.
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"No se registran afectaciones, solo fue perceptible por la población", señaló la CEPC