Fotos | Por tormentas, más de 30 árboles caídos y daños en Axtla
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El ayuntamiento de Axtla de Terrazas informó que se atendieron diversos daños ocasionados por la fuerte lluvia y tormentas eléctricas del miércoles, luego de un recorrido de autoridades a pie sobre la vía Axtla–Comoca, donde se reportan más de 30 árboles derribados.
"En coordinación con elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, se mantienen activos los trabajos de atención y retiro de riesgos para liberar las vías de tránsito", señalaron.
Hasta el momento, solo se registran daños materiales en andadores y otras vialidades, las cuales ya están siendo atendidas por las autoridades correspondientes.
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Fotos: FB H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas
Piden a la ciudadanía extremar precauciones y evitar transitar por las zonas afectadas mientras continúan las labores de limpieza y rehabilitación.
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"No se registran afectaciones, solo fue perceptible por la población", señaló la CEPC