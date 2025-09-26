logo pulso
Hallan a un hombre sin vida en bulevar Río Santiago

Los hechos, debajo del puente de Prolongación Moctezuma donde aparentemente fue atropellado

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 08:05 a.m.
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

La noche del jueves, una persona fue localizada sin vida en el bulevar Río Santiago, justo debajo del puente peatonal de Prolongación Moctezuma, en dirección al poniente.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche, luego de que se recibiera un reporte que advertía sobre una persona presuntamente incendiada en la zona. Al acudir al lugar, paramédicos de Protección Civil Municipal atendieron la emergencia y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El área fue asegurada por elementos de la Guardia Civil Estatal, mientras que personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, de manera preliminar, se manejan distintas versiones: una señala que la persona pudo haberse arrojado del puente, mientras que otra apunta a que pudo haber sido atropellada.

