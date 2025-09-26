logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Lo procesan por violencia familiar y lesiones

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Lo procesan por violencia familiar y lesiones

Personal de la Delegación Quinta de la Fiscalía General del Estado, logró, en audiencia ante la autoridad judicial, la vinculación a proceso de Raymundo “N”, señalado por los delitos de violencia familiar y lesiones en el municipio de Aquismón.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, en la localidad de Tampate, Quinta Sección, donde el imputado habría agredido verbal y físicamente a la víctima, además de despojarla de su teléfono celular y dinero.

Derivado de ello, agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y solicitaron la orden de aprehensión, la cual fue concedida y permitió la detención del imputado en la misma demarcación.

Raymundo “N” fue puesto a disposición de un Juez de control, ante quien personal litigador de la Fiscalía formuló la imputación correspondiente. Tras la presentación de datos de prueba, el Juez declaró el auto de vinculación a proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgando un plazo de tres meses para la conclusión de las investigaciones complementarias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ambulancia choca contra muro de contención
Ambulancia choca contra muro de contención

Ambulancia choca contra muro de contención

SLP

Redacción

Detienen a cinco vendedores de droga
Detienen a cinco vendedores de droga

Detienen a cinco vendedores de droga

SLP

Redacción

Con marihuana, encierran par de individuos
Con marihuana, encierran par de individuos

Con marihuana, encierran par de individuos

SLP

Redacción

Lo procesan por violencia familiar y lesiones
Lo procesan por violencia familiar y lesiones

Lo procesan por violencia familiar y lesiones

SLP

Redacción