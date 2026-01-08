logo pulso
Hallan a una mujer sin vida en casa de Torremolinos

Los hechos fueron cerca de las 22:00 horas del miércoles

Por Redacción

Enero 08, 2026 09:54 a.m.
A
Una mujer fue localizada sin vida en la colonia Torremolinos, al norte de la ciudad. Los hechos fueron cerca de las 22:00 horas del miércoles.

Tras un reporte, las autoridades acudieron a verificar en un domicilio de la calle Jimena de la Frontera, donde encontraron a la mujer sin vida, aparentemente por disparo de arma de fuego. 

El área fue acordonada por elementos de la Guardia Civil Estatal como primeros respondientes.

Después, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía elaboraron los primeros trabajos para esclarecer los hechos.

