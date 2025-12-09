Hallan sin vida a un hombre en el río Valles

CIUDAD VALLES.- Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado fue hallado sin vida en el río Valles, bajo el puente de la colonia Juárez.

De acuerdo con la información recabada, apenas había caído la noche este lunes cuando una persona que caminaba bajo el puente observó que en el agua se encontraba un cuerpo sumergido que no se movía.

Por ese motivo hizo un reporte al Sistema de Emergencias 911; minutos después arribaron policías de la Guardia Civil Estatal, así como elementos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron la versión y, al constatar que la persona estaba fallecida, procedieron a acordonar la zona.

En un principio se presumía que se trataba de una mujer, pues tenía el cabello largo y cano, sin embargo, tiempo después llegaron peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el rescate del cuerpo.

Fue así como descubrieron que se trataba de un hombre de entre 55 y 60 años de edad, de complexión delgada, tez morena y que solo traía puesto un pantalón de mezclilla. A simple vista no tenía huellas de violencia.

En el lugar no se encontró ninguna identificación o documento que pudiera facilitar su reconocimiento. A unos metros del cuerpo, sobre una barda, se encontraba tendido un pantalón que se presume también pertenecía a la víctima.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor.