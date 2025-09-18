Verifica Ecología quién contamina el río Valles

CIUDAD VALLES.- Otra vez, personal de Ecología realiza un recorrido para conocer las casas y negocios que vierten aguas negras al río, son nueve.

El director de esta dependencia, Julio César Otero Torres, acompañado de su equipo de trabajo hizo el recorrido en el que hay tiradero directo de aguas negras al río, contando nueve lugares, entre casas y negocios (3).

Esta disposición fue a instancias de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y es la manera fehaciente y censada de la actual situación de los vecinos y de los negocios, para proceder a continuación con el remedio de ese mal que ha existido por décadas ininterrumpidas. El esfuerzo actual forma parte del Plan Hídrico del Gobierno federal.