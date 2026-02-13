logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan una persona sin vida afuera de antro en Arista

En el lugar circularon versiones sobre un posible paro cardiaco

Por Redacción

Febrero 13, 2026 07:49 a.m.
A
Hallan una persona sin vida afuera de antro en Arista

Una persona fue localizada sin vida la madrugada de este día en el exterior de un centro nocturno ubicado en la esquina de Arista y Benigno Arriaga, en la capital potosina.

En el sitio trascendió que se trataría de una mujer; sin embargo, hasta el momento la autoridad únicamente ha confirmado el hallazgo de "una persona sin vida", sin precisar identidad ni género.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área. Posteriormente arribaron servicios periciales para iniciar las diligencias correspondientes.

También circularon versiones sobre un posible problema cardiaco y que la persona presuntamente habría ingerido bebidas alcohólicas, aunque estas hipótesis no han sido confirmadas oficialmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Será la autoridad competente la que determine las causas del fallecimiento.

LEA TAMBIÉN

Colaborará SSPC con FGE por golpiza afuera de antro

Tras incidente, autoridades aseguran que mantienen vigilancia en el Centro Histórico

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven de 21 años muere ahogado en paraje El Trampolín, en Tamasopo
Joven de 21 años muere ahogado en paraje El Trampolín, en Tamasopo

Joven de 21 años muere ahogado en paraje El Trampolín, en Tamasopo

SLP

Redacción

Resbaló y cayó a una zona profunda de la poza; su acompañante no pudo auxiliarlo

Hallan una persona sin vida afuera de antro en Arista
Hallan una persona sin vida afuera de antro en Arista

Hallan una persona sin vida afuera de antro en Arista

SLP

Redacción

En el lugar circularon versiones sobre un posible paro cardiaco

Ocho años de cárcel por portación de un fusil
Ocho años de cárcel por portación de un fusil

Ocho años de cárcel por portación de un fusil

SLP

Redacción

El sentenciado fue encontrado en posesión de un fusil con cartuchos útiles

Capturan en Soledad a tres presuntos ladrones
Capturan en Soledad a tres presuntos ladrones

Capturan en Soledad a tres presuntos ladrones

SLP

Redacción

Dos robaron en una tienda y otro asaltó con pistola a un menor de edad