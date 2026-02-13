Hallan una persona sin vida afuera de antro en Arista

Una persona fue localizada sin vida la madrugada de este día en el exterior de un centro nocturno ubicado en la esquina de Arista y Benigno Arriaga, en la capital potosina.

En el sitio trascendió que se trataría de una mujer; sin embargo, hasta el momento la autoridad únicamente ha confirmado el hallazgo de "una persona sin vida", sin precisar identidad ni género.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área. Posteriormente arribaron servicios periciales para iniciar las diligencias correspondientes.

También circularon versiones sobre un posible problema cardiaco y que la persona presuntamente habría ingerido bebidas alcohólicas, aunque estas hipótesis no han sido confirmadas oficialmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Será la autoridad competente la que determine las causas del fallecimiento.