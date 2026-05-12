Herido de bala en riña familiar, en Valles
CIUDAD VALLES.- Ocurrió un pleito entre familiares en el ejido Cerro Alto; uno de ellos traía un arma de fuego, disparó contra una casa y lesionó a una persona.
Fue el domingo por la tarde cuando ocurrió la riña, en la que resultó con una herida en una pierna Julián Rubio Castillo, de 44 años de edad, vecino de ese mismo ejido.
De acuerdo con la información recabada, este hombre y su hermano fueron a la casa de una joven que uno de ellos pretende. Sin embargo, ambos andaban ebrios y habrían discutido con familiares de la muchacha.
El hermano de Julián presuntamente traía un arma y empezó a disparar contra la vivienda.
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Presuntamente fue él mismo quien lesionó de un balazo a su consanguíneo, pero las autoridades ya realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.
Los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al herido, y lo trasladaron al Hospital General, donde se reportó fuera de peligro.
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