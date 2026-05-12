Heridos de "autobusazo" quedarán minusválidos

CIUDAD VALLES.- Ya se encuentran fuera de peligro el chofer del autobús Vencedor y la pasajera que sufrieron lesiones graves en el accidente ocurrido en la carretera Valles-Naranjo.

Fuentes oficiales informaron que Elizabeth Hernández Núñez y Alejandro Hernández García se están recuperando satisfactoriamente en la clínica del IMSS de Ciudad Valles.

Sin embargo, quedarán con discapacidad motriz de por vida, pues perdieron una de sus piernas.

Como se informó en su momento, se trata de una pasajera —turista proveniente del Estado de México— y del chofer de un autobús de la línea Vencedor, que fue impactado por un tráiler tipo full la mañana del domingo, en el kilómetro 2 de la carretera estatal Valles-Naranjo.

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Los demás pasajeros del autobús no sufrieron lesiones graves, por lo que no fue necesaria su hospitalización.

Respecto al chofer del tráiler, fue plenamente identificado; sin embargo, no fue detenido, y los oficiales de la Guardia Civil Estatal enviaron un informe a la Fiscalía General del Estado, autoridad que deberá deslindar responsabilidades.