Hombre es asesinado a golpes en Riconada
Un hombre de 45 años fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la comunidad de Riconada.
Los hechos se registraron esta madrugada .
Testigos manifestaron que un sujeto arremetió a golpes a José Luis de 45 años dejándolo con golpes graves .
Al sitio arribaron paramédicos de la secretaría de salud quienes al valorar a José Luis, lo encontraron sin signos vitales .
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Cuidadana aseguraron el área como primeros respondientes .
Elementos de la Guardia Civil estatal aseguraron a un hombre señalado como presunto responsable.
Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General inician con el levantamiento del cuerpo para sus trámites legales .
Un hombre de 45 años fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la comunidad de Riconada.
