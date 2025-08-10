logo pulso
Hombre es asesinado a golpes en Riconada

Un hombre de 45 años fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la comunidad de Riconada.

Por Redacción

Agosto 10, 2025 11:00 a.m.
A
Hombre es asesinado a golpes en Riconada

A golpes matan a un hombre de 45 años en la comunidad de Riconada al norte de esta ciudad, cerca de aeropuerto.

Los hechos se registraron esta madrugada .

Testigos manifestaron que un sujeto arremetió a golpes a José Luis de 45 años dejándolo con golpes graves .

Al sitio arribaron paramédicos de la secretaría de salud quienes al valorar a José Luis, lo encontraron sin signos vitales .

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Cuidadana aseguraron el área como primeros respondientes .

Elementos de la Guardia Civil estatal aseguraron a un hombre señalado como presunto responsable.

Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General inician con el levantamiento del cuerpo para sus trámites legales .

