Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal

VILLA DE REYES.- Una pipa cargada con más de 60 mil litros de hidrocarburo, de aparente procedencia ilegal, fue asegurada por elementos de la Guardia Civil Estatal en la carretera de cuota La Pila-Villa de Arriaga, siendo también arrestado el conductor.

Los elementos policiales de la División Caminos, realizaban un recorrido de seguridad por la mencionada autopista y en el kilómetro 29, a la altura de la comunidad de Calderón, vieron circulando en forma sospechosa una pipa y determinaron marcarle el alto.

Al solicitarle la documentación al conductor, de nombre Víctor N. de 46 años de edad, no pudo mostrar la procedencia legal de 63 mil litros de combustible que transportaba en el tanque, por lo que entonces se procedieron al aseguramiento y la detención del mismo y se le leyeron sus derechos que lo amparan.

De esta forma, la pipa con todo y el combustible, así como el conductor, fueron remitidos ante la autoridad respectiva para que se le defina su situación legal.

