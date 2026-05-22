Siguen cierres viales por lluvias en la capital

Las lluvias registradas en la capital potosina mantienen afectaciones viales durante la mañana de este viernes, principalmente por cierres preventivos y tránsito lento en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte municipal de las 08:12 horas, permanecen cerrados el desnivel Manuel José Othón, donde únicamente se permite el paso a camiones urbanos, así como el bulevar Jacobo Payán, antes Río Españita.

La autoridad municipal informó que, al momento, la mayor concentración vehicular se registra en los cuadrantes oriente y centro de la ciudad.

Entre los puntos con mayor carga se encuentra Salvador Nava Martínez, especialmente en las inmediaciones del distribuidor Juárez, donde el tráfico es de consideración.

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También se reporta avance lento en la zona de la Alameda, principalmente sobre la calle Manuel José Othón, mientras que la carretera 57 presenta alto aforo vehicular en ambas direcciones.

A partir del Periférico hacia la Zona Industrial, el avance también se mantiene lento, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, prever tiempos de traslado y atender los avisos oficiales.