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Vialidades de Soledad siguen transitables pese a lluvias

La Guardia Civil Municipal reportó encharcamientos leves en Río Santiago, Acceso Norte, carretera a Rioverde, Matehuala y Periférico Oriente

Por Redacción

Mayo 22, 2026 08:35 a.m.
A
Vialidades de Soledad siguen transitables pese a lluvias

La Guardia Civil Municipal y la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez informaron que las principales vialidades del municipio se mantienen transitables, aunque con presencia de encharcamientos en diversos puntos, tras las lluvias registradas en la zona metropolitana.

De acuerdo con el reporte emitido a las 21:00 horas del 21 de mayo de 2026, el bulevar Río Santiago se encuentra abierto a la circulación, con encharcamientos leves.

También se reportan transitables, aunque con acumulación de agua, el Acceso Norte y Arenal, la carretera a Rioverde en su cruce con bulevar Valle de los Fantasmas, la carretera a Matehuala, así como el Periférico Oriente–Circuito Potosí.

La autoridad municipal informó que la avenida de los Cactus, la avenida de los Valles y la zona de Privadas de la Hacienda se mantienen transitables. En tanto, la calle Santander, a la altura de Bella Vista, presenta encharcamientos, al igual que el cruce de avenida Ponciano Arriaga y Circuito Potosí.

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Seguridad Vial pidió a los automovilistas no ingresar a zonas con encharcamientos considerables, respetar los límites de velocidad y evitar el uso del teléfono celular al conducir, salvo con accesorio de manos libres.

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