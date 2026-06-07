Impactan camiones pesados en carretera a Guadalajara

Un choque entre dos camiones de carga ocurrido en la carretera a Guadalajara, dejó fuertes daños materiales aunque sin personas lesionadas, al momento del hecho el piso estaba resbaloso por la lluvia prevaleciente y ello hizo que una de las unidades derrapara al tomar una curva.

El accidente se registró antes de la 19:00 horas del día viernes, inicialmente un camión de carga color blanco con remolque tipo tolva, se desplazaba por la carretera a Guadalajara rumbo a Ojuelos y en esos momentos estaba lloviendo en la zona.

Al tomar una curva abierta a la izquierda, en el kilómetro 29, la unidad derrapó y de esta forma chocó de frente contra la parte trasera del otro camión que circulaba adelante, uno de color amarillo con remolque tipo plataforma.

Por el golpe recibido el segundo camión fue proyectado hacia el talud del cerro, presentando las dos unidades fuertes daños materiales pero por fortuna no se registraron personas lesionadas.

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A causa del accidente los dos vehículos obstruyeron los carriles, por lo que cientos de vehículos quedaron varados en ese tramo hasta que llegaron elementos de la Guardia Nacional a tomar conocimiento y procedieron a su retiro mediante grúas particulares.