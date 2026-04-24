Impactan Chevrolet en parador de MetroRed

Un choque de vehículo contra objeto fijo en lateral de Circuito Potosí se registró esta mañana. Los hechos, cerca de la entrada a la comunidad de Rivera, en Soledad.

El incidente se registró a las 10:30 de la mañana, cuando el conductor de un Chevrolet Beat, circulaba sobre la lateral y antes de llegar al parador de la RedMetro pierde el control para terminar chocándolo. Solo se reportaron daños.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.

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