logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Impactan Chevrolet en parador de MetroRed

El conductor perdió el control antes del parador RedMetro, solo se reportaron daños.

Por PULSO

Abril 24, 2026 11:05 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un choque de vehículo contra objeto fijo en lateral de Circuito Potosí se registró esta mañana. Los hechos, cerca de la entrada a la comunidad de Rivera, en Soledad.

El incidente se registró a las 10:30 de la mañana, cuando el conductor de un Chevrolet Beat, circulaba sobre la lateral y antes de llegar al parador de la RedMetro pierde el control para terminar chocándolo. Solo se reportaron daños.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.

LEA TAMBIÉN

Solicitan que paraderos de MetroRed se coloquen en puntos públicos

Habitantes de la comunidad Enrique Estrada, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los paraderos de la nueva ruta de MetroRed sean instalados frente a domicilios particulares, lo que ...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impactan Chevrolet en parador de MetroRed
Impactan Chevrolet en parador de MetroRed

Impactan Chevrolet en parador de MetroRed

SLP

PULSO

El conductor perdió el control antes del parador RedMetro, solo se reportaron daños.

Estrella su auto en poste de Himno Nacional
Estrella su auto en poste de Himno Nacional

Estrella su auto en poste de Himno Nacional

SLP

Redacción

Peritos de la SSPC municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente

Choque en avenida Gálvez deja ciclista lesionado
Choque en avenida Gálvez deja ciclista lesionado

Choque en avenida Gálvez deja ciclista lesionado

SLP

Redacción

Accidente en 3a Oriente y Gálvez moviliza a autoridades municipales

Dos jóvenes en moto son arrollados en carretera México
Dos jóvenes en moto son arrollados en carretera México

Dos jóvenes en moto son arrollados en carretera México

SLP

Redacción