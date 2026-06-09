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Jornalero está grave al sufrir percance carretero

Por Redacción

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Jornalero está grave al sufrir percance carretero
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       CIUDAD VALLES. -Un jornalero que circulaba en motocicleta por la carretera estatal Valles-Naranjo se estrelló contra un árbol y sufrió lesiones de gravedad.

      La tarde del domingo, Lucio Martínez Josefa, de 28 años de edad, circulaba en una motocicleta negra por el mencionado eje estatal, con dirección de El Naranjo hacia el ejido Ampliación La Hincada.

      Sin embargo, al llegar a la curva conocida como La Virgencita, su unidad derrapó, por lo que se salió de la carretera y chocó de frente contra un árbol.

      Las autoridades presumen que Lucio no llevaba puesto el casco de protección, pues se golpeó la cabeza y quedó inconsciente.

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      Automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para ayudarlo y reportaron el accidente al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al lesionado a la clínica del IMSS.

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