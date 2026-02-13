Joven muere ahogado en paraje de Tamasopo

TAMASOPO.– Un joven originario del municipio de Cárdenas perdió la vida al caer accidentalmente en una poza del paraje El Trampolín.

El fallecido fue identificado como Edgar Daniel Castillo, de 21 años de edad, quien laboraba en una pizzería del vecino municipio. Este jueves aprovechó su día de descanso para viajar a Tamasopo junto con un amigo, identificado como Kevin, en plan de paseo.

De acuerdo con el testimonio del acompañante, Edgar ingresó al agua sin chaleco salvavidas y, en un momento, resbaló hacia una zona profunda. Kevin relató que lo vio manotear y pedir ayuda; sin embargo, él tampoco sabía nadar ni contaba con equipo de flotación, por lo que salió a buscar auxilio.

Tras varios minutos de búsqueda, el joven fue localizado sin vida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (SEMELE) para la necropsia de ley.