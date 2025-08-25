logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Jovencita atentó contra su vida en colonia San Antonio

Por Redacción

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Jovencita atentó contra su vida en colonia San Antonio

Una joven fue rescatada por paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, luego de que intentó quitarse la vida; los agentes acudieron de inmediato al recibir el reporte ciudadano, en la colonia Puertas del Sol.

Tras la recepción de una llamada de auxilio en la Comandancia Central de la corporación, se acudió a un domicilio en la calle Amanecer de la colonia mencionada, donde se informó sobre una persona que intentaba acabar su propia vida.

Los agentes se presentaron a bordo de la ambulancia de la Guardia Civil soledense, siendo recibidos por la persona reportante, quien relató que la hija de su amiga estaba poniendo en riesgo de forma intencional su integridad, teniendo qué hacer uso de la fuerza para entrar al domicilio.

Una vez dentro del inmueble, los policías detectaron a la persona en riesgo a quien atendieron y pusieron a salvo, brindándole atención médica inmediata, para después llevarla a un hospital para recibir atención especializada, así como darle a conocer los servicios de apoyo como acompañamiento psicológico que brindan el Ayuntamiento de Soledad tanto a ella como a su familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dos muertos, deja choque entre tráilers
Dos muertos, deja choque entre tráilers

Dos muertos, deja choque entre tráilers

SLP

Redacción

El hecho ocurrió en la carretera ‘57, en el tramo de Matehuala hacia Saltillo

Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic
Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic

Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic

SLP

Redacción

Hombre es asesinado en la colonia San José
Hombre es asesinado en la colonia San José

Hombre es asesinado en la colonia San José

SLP

Redacción

Maleantes en motocicleta lo acribillaron, para luego fugarse con rumbo desconocido

Vándalo se paseaba en una moto hurtada
Vándalo se paseaba en una moto hurtada

Vándalo se paseaba en una moto hurtada

SLP

Redacción