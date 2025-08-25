Jovencita atentó contra su vida en colonia San Antonio

Una joven fue rescatada por paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, luego de que intentó quitarse la vida; los agentes acudieron de inmediato al recibir el reporte ciudadano, en la colonia Puertas del Sol.

Tras la recepción de una llamada de auxilio en la Comandancia Central de la corporación, se acudió a un domicilio en la calle Amanecer de la colonia mencionada, donde se informó sobre una persona que intentaba acabar su propia vida.

Los agentes se presentaron a bordo de la ambulancia de la Guardia Civil soledense, siendo recibidos por la persona reportante, quien relató que la hija de su amiga estaba poniendo en riesgo de forma intencional su integridad, teniendo qué hacer uso de la fuerza para entrar al domicilio.

Una vez dentro del inmueble, los policías detectaron a la persona en riesgo a quien atendieron y pusieron a salvo, brindándole atención médica inmediata, para después llevarla a un hospital para recibir atención especializada, así como darle a conocer los servicios de apoyo como acompañamiento psicológico que brindan el Ayuntamiento de Soledad tanto a ella como a su familia.

