Sheinbaum abre la puerta a concierto gratuito de BTS en el Zócalo

Al iniciar su conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el saludo que dio BTS a sus fans de México desde un balcón de Palacio Nacional con vista al Zócalo.

"Increíble lo que pasó", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal mostró un video de la euforia de los y las ARMYS que se congregaron para ver por cuatro minutos a los integrantes de la banda de k-pop de Corea del Sur.

"Regresa BTS el próximo año a México", dijo la Mandataria federal. Al ser cuestionada si podría la banda estar gratis en el Zócalo, indicó que se revisaría.

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Mencionó que autoridades capitalinas calcularon cerca de 50 mil personas que asistieron al saludo de los artistas: "Muy emocionadas, había hombres y mujeres, pero las chicas muy emocionadas".

Al señalar que los propios integrantes de BTS deciden su agenda, la Presidenta compartió que le dijeron que "México tiene una energía que no tiene ninguna energía del mundo".

"Es una buena noticia para todas y todos los que quieren a este grupo", insistió al apuntar que la "virtud" es que su música "tiene muchos mensajes positivos".

También agradeció al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, "porque sin él no hubiera sido esto posible". Apuntó que hoy le enviará una carta para agradecerle.