Segunda onda de calor elevará temperaturas hasta los 41 grados

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves 7 de mayo continuará la segunda onda de calor en San Luis Potosí, situación que provocará nuevamente altas temperaturas en los 59 municipios de las cuatro regiones del estado.

Además del intenso calor, la dependencia advirtió sobre la probabilidad de lluvias puntuales acompañadas de tormentas eléctricas, así como lluvias fuertes en algunas zonas del territorio potosino.

También se mantiene la alerta por condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, debido a las altas temperaturas y al ambiente seco que prevalece en gran parte del estado.

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De acuerdo con el pronóstico, la Zona Huasteca registrará las temperaturas más elevadas, alcanzando hasta los 41 grados centígrados, con mínimas de 25 grados. En la Zona Media se esperan máximas de 38 grados y mínimas de 21.

Por su parte, en el Altiplano potosino la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 17, mientras que en la Zona Centro se prevé una máxima de 34 grados y una mínima de 16 grados centígrados.

Protección Civil recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratada, utilizar protector solar y extremar cuidados en menores de edad y adultos mayores, quienes son los más vulnerables ante las altas temperaturas.