Los encuentran con drogas y armados

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Un total de ocho personas fueron detenidas por la Guardia Civil de Soledad, por su participación en presuntos delitos contra la salud. Esto, luego de recorridos de seguridad y vigilancia realizados en calles y colonias del municipio.

Durante la realización del operativo "Convoy" en la colonia Rancho Pavón, oficiales municipales detuvieron a Erwin "N", quien tripulaba una motocicleta marca Itálica, modelo 2022, en la cual portaba debajo del asiento una arma artesanal denominada "cachimba".También le fueron aseguradas una bolsa de marihuana y una bolsa con "cristal".

En las colonias La Libertad, en la glorieta de Parque Agua Azul, y en Hermenegildo J. Aldana, se detuvo a David "N", de 24 años; Nilsa "N"; Juan "N", de 53 años; y a Javier "N", de 27 años, quien portaba una arma de fuego tipo deportiva. Quienes fueron detectados cometiendo faltas administrativas y alterar el orden publico, asegurándoles asimismo distintas bolsas con marihuana

A su vez, en recorridos sobre las colonias Genovevo Rivas Guillén, y San José 2a. Sección, quedaron detenidos Carlos "N" ,de 50 años; Enrique "N", de 63 años; y Ronaldo "N", de 28 años, a quienes durante la inspecciones preventiva, se le localizó distintas bolsas con "cristal".

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Por lo anterior, los ocho sujetos fueron arrestados por presuntos delitos contra la salud, y después fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con las sustancias aseguradas.